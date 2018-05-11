Роберт Дауни-младший закрепил за собой статус одного из самых востребованных актеров современности. Об этом свидетельствует гонорар, который он получил за эпизодическую роль в фильме Человек-паук: Возвращении домой.

Роберт Дауни-младший закрепил за собой статус одного из самых востребованных актеров современности. Об этом свидетельствует гонорар, который он получил за эпизодическую роль в фильме "Человек-паук: Возвращении домой".По подсчетам экспертов, всего за 15 минут экранного времени Дауни-младшему заплатили десять миллионов долларов. Это сумма намного превосходит гонорары некоторых его коллег по цеху за полноценную роль, пишет журнал Variety.Более того, артист попал в список актеров, чей доход за один фильм может достигать 20 миллионов долларов. Столь крупные выплаты возможны либо в масштабных франшизных проектах, либо в фильмах, которые, по прогнозам, с лихвой окупятся в прокате. Так, Дауни-младший получает внушительный гонорар в том случае, если его персонаж "Железный человек" является центральной фигурой фильма.Однако бывают случаи, когда актеры соглашаются "продешевить". К примеру, за участие в картине "Начало" Леонардо ДиКаприо требовал 20 миллионов долларов, а за съемки в следующем фильме – уже десять миллионов.В тройку самых высокооплачиваемых актеров последнего времени вошли Вин Дизель, Дэниел Крейг и Дуэйн Скала Джонсон. За свои самые известные роли они получали от 20 до 25 миллионов долларов.Напомним, что фильм "Человек-паук: Возвращение домой", который стал первым совместным проектом студий Marvel и Sony, вышел на большие экраны летом 2017 года. Картина успешно дебютировала в прокате, собрав около 900 миллионов долларов при производственном бюджете в 175 миллионов.