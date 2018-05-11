Россия получит в пять раз больше дополнительных доходов от
нефти, чем планировалось в бюджете. Поправки в главный финансовый документ
страны уже подготовлены.
Россия получит в пять раз больше дополнительных доходов от
нефти, чем планировалось в бюджете. Поправки в главный финансовый документ
страны уже подготовлены.
Приятную новость подтвердили в Министерстве финансов. В
ведомстве уточнили, что уровень дополнительных нефтегазовых доходов при
составлении бюджета был определен в 527,6 миллиарда рублей. Однако благодаря
повышению цен Россия сможет получить 2,74 триллиона.
Напомним, с 2018 года в России действует новое бюджетное
правило. Теперь сверхдоходы от нефти и газа, которые образуются из-за превышения
фактических цен над теми, которые прогнозировались при составлении закона, не
расходуются, а направляются в резервы. Затем Минфин использует средства на
покупку валюты.
Проект поправок к законопроекту о федеральном бюджете на
2018 годпубликован на официальном портале проектов нормативных актов правительства.
В ведомстве подчеркивают, что при таком благоприятном прогнозе дополнительных
нефтегазовых доходов бюджет страны выйдет на профицит – впервые с 2011 года. По
подсчетам Минфина, общие доходы составят 17,03 триллиона рублей, а расходы -
16,6 триллиона. В итоге изначально запланированный дефицит бюджета в размере
1,27 триллиона рублей сменится профицитом в 440,6 миллиарда. Как отметили
специалисты, это составляет 0,4% ВВП.
Мировые банки прогнозы по ценам на нефть все повышают, они
стремятся к отметке в 100 долларов за баррель. По мнению экспертов, такой
ценник можно будет увидеть уже в начале следующего года. Сейчас баррель
североморской смеси Brent стоит почти 77 долларов – это максимум с конца 2014 года,
пишут "Вести". Специалисты говорят, что на цены оказывает влияние как
ситуация вокруг Ирана, так и резкое сокращение добычи черного золота в
Венесуэле.