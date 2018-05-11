Россия получит в пять раз больше дополнительных доходов от нефти, чем планировалось в бюджете. Поправки в главный финансовый документ страны уже подготовлены.

Россия получит в пять раз больше дополнительных доходов отнефти, чем планировалось в бюджете. Поправки в главный финансовый документстраны уже подготовлены.Приятную новость подтвердили в Министерстве финансов. Введомстве уточнили, что уровень дополнительных нефтегазовых доходов присоставлении бюджета был определен в 527,6 миллиарда рублей. Однако благодаряповышению цен Россия сможет получить 2,74 триллиона.Напомним, с 2018 года в России действует новое бюджетноеправило. Теперь сверхдоходы от нефти и газа, которые образуются из-за превышенияфактических цен над теми, которые прогнозировались при составлении закона, нерасходуются, а направляются в резервы. Затем Минфин использует средства напокупку валюты.Проект поправок к законопроекту о федеральном бюджете на2018 годпубликован на официальном портале проектов нормативных актов правительства.В ведомстве подчеркивают, что при таком благоприятном прогнозе дополнительныхнефтегазовых доходов бюджет страны выйдет на профицит – впервые с 2011 года. Поподсчетам Минфина, общие доходы составят 17,03 триллиона рублей, а расходы -16,6 триллиона. В итоге изначально запланированный дефицит бюджета в размере1,27 триллиона рублей сменится профицитом в 440,6 миллиарда. Как отметилиспециалисты, это составляет 0,4% ВВП.Мировые банки прогнозы по ценам на нефть все повышают, онистремятся к отметке в 100 долларов за баррель. По мнению экспертов, такойценник можно будет увидеть уже в начале следующего года. Сейчас баррельсевероморской смеси Brent стоит почти 77 долларов – это максимум с конца 2014 года,пишут "Вести". Специалисты говорят, что на цены оказывает влияние какситуация вокруг Ирана, так и резкое сокращение добычи черного золота вВенесуэле.