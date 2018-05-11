В испанском городе Альмерия погибла российская туристка. В отеле, где она отдыхала, из-за неисправности отопительного оборудования произошла утечка газа.

В испанском городе Альмерия погибла российская туристка.31-летняя жительница Башкирии Гульнур Киямова отдыхала в отеле "Рокетас-де Мар". В минувшую субботу ночью в гостинице из-за неисправности отопительного оборудования произошла утечка газа. Спасатели эвакуировали 80 человек, но Гульнур спасти не удалось. Она умерла, отравившись газом.Родственница погибшей Ирина Киямова рассказала РИА Новости, что тело женщины необходимо перевезти на родину. Это будет стоить около 9 тысяч евро. Страховка покрывает лишь часть суммы, поэтому родители объявили сбор средств.Испанская гражданская гвардия возбудила уголовное дело по факту гибели девушки, а родственники Гульнур держат связь через российское консульство.