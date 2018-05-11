Социальная сеть Одноклассники совместно с крупнейшими российскими музеями запускает на своей видеоплатформе программу виртуальных онлайн-путешествий для слабослышащих людей.

Социальная сеть Одноклассники совместно с крупнейшими российскими музеями запускает на своей видеоплатформе программу виртуальных онлайн-путешествий для слабослышащих людей. В ходе экскурсий неслышащие сотрудники музея с помощью прямых эфиров в стриминговом приложении OK Live будут знакомить глухих и слабослышащих пользователей с экспозициями на жестовом языке.В проекте участвуют ведущие музеи Москвы и Санкт-Петербурга, включая ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музей современного искусства «Гараж», Третьяковскую галерею, Русский музей, Московский музей современного искусства и Московский Мультимедиа Арт Музей. В ходе проекта в ОК пройдут онлайн-трансляции с основных музейных выставок, рассказывать о которых будет неслышащий экскурсовод.Онлайн-экскурсии будут проходить в сообществе каждого из музеев в ОК. Первые трансляции пройдут уже 14 мая в 12:00 из ГМИИ им. А. С. Пушкина и будут доступны в группе музея в ОК.Посмотреть видеоэкскурсии можно будет с любого устройства: в браузере с компьютера или смартфона, в мобильных приложениях ОК на iOS и Android и в приложении «ОК Видео» на телевизорах с технологией Smart TV и Android TV. Каждый пользователь сможет найти трансляции в соцсети по хештегу #музейвслух.Одноклассники регулярно проводят проекты с музеями и театрами, чтобы сделать искусство более доступным для широкой аудитории соцсети. Так, в прошлом году на площадке ОК прошли виртуальные экскурсии в виде прямых видеотрансляций по крупнейшим музеям: от ГМИИ им. А.С. Пушкина до Государственного исторического музея. Суммарно прямые эфиры из классических музеев собрали более 20 миллионов просмотров. С Музеем современного искусства «Гараж» Одноклассники в 2017 году запустили серию еженедельных онлайн-экскурсий и путеводитель-приложение по одной из самых популярных выставок «Гаража» – «Будет ласковый дождь» Такаси Мураками.