Санкции, которые США наложили на российского бизнесмена Виктора Вексельберга, вернулись к ним бумерангом. Без отхожих мест осталась музейно-парковая зона в центре Вашингтона.

Санкции, которые США наложилина российского бизнесмена ВиктораВексельберга, вернулись к ним бумерангом. Без отхожих мест осталась музейно-парковаязона в центре Вашингтона.Сливные насосы для парка поставлял швейцарскиймашиностроительный концерн Sulzer, в котором предпринимателю принадлежалконтрольный пакет акций. Из-за антироссийских санкций компания не смоглазаключить контракты с американским контрагентом на поставку насосов.В результате администрацияпарка не смогла вовремя завершить ремонт канализационной системы. Сотрудникам музейно-парковой зоны ничего неоставалось, как пользоваться передвижными туалетами или бегать по нужде всоседние здания, пишет Huffington Post.Виктор Вексельберг – российский инженер и предприниматель,президент фонда "Сколково" и председатель совета директоров группы компаний"Ренова". 5 мая сообщалось о попыткефедеральных агентов США допросить российского миллиардера в Нью-Йорке.Напомним, США ввели новые санкции в отношениироссийских бизнесменов, компаний и чиновников, а также топ-менеджеров госкорпораций в начале апреля. Следствием стало падение российскогофондового рынка и курса рубля. Россия отреагировала законопроектом об ответныхмерах, который предусматривает ограничение поставок в нашу страну американскихтоваров.