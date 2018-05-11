Санкции, которые США наложили
на российского бизнесмена Виктора
Вексельберга, вернулись к ним бумерангом. Без отхожих мест осталась музейно-парковая
зона в центре Вашингтона.
Санкции, которые США наложили
на российского бизнесмена Виктора
Вексельберга, вернулись к ним бумерангом. Без отхожих мест осталась музейно-парковая
зона в центре Вашингтона.
Сливные насосы для парка поставлял швейцарский
машиностроительный концерн Sulzer, в котором предпринимателю принадлежал
контрольный пакет акций. Из-за антироссийских санкций компания не смогла
заключить контракты с американским контрагентом на поставку насосов.
В результате администрация
парка не смогла вовремя завершить ремонт канализационной системы. Сотрудникам музейно-парковой зоны ничего не
оставалось, как пользоваться передвижными туалетами или бегать по нужде в
соседние здания, пишет Huffington Post.
Виктор Вексельберг – российский инженер и предприниматель,
президент фонда "Сколково" и председатель совета директоров группы компаний
"Ренова". 5 мая сообщалось о попытке
федеральных агентов США допросить российского миллиардера в Нью-Йорке.
Напомним, США ввели новые санкции в отношении
российских бизнесменов, компаний и чиновников, а также топ-менеджеров госкорпораций в начале апреля. Следствием стало падение российского
фондового рынка и курса рубля. Россия отреагировала законопроектом об ответных
мерах, который предусматривает ограничение поставок в нашу страну американских
товаров.