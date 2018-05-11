Более половины россиян считают установленный в стране пенсионный возраст оптимальным. Таковы данные опросов компании HeadHunter.

Более половины россиян считают установленный в стране пенсионный возраст оптимальным. Таковы данные опросов компании HeadHunter. При этом 35% респондентов выступили за снижение этой планки, а 6% поддержали идею о ее повышении во благо экономики России. Участники опроса, выступившие за повышение пенсионного возраста, назвали приемлемым выход на пенсию для мужчин в 63 года и в 60 лет для женщин. Те, кто поддержал снижение пенсионного возраста, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.