«Ростелеком» выступил техническим партнёром 15-го ежегодного конкурса мультимедийных проектов учащихся Владимирского Дворца детского (юношеского) творчества. Для проведения открытого финального смотра работ компания предоставила проводной доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Ростелеком выступил техническим партнёром 15-го ежегодного конкурса мультимедийных проектов учащихся Владимирского Дворца детского (юношеского) творчества. Для проведения открытого финального смотра работ компания предоставила проводной доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с.В рамках конкурса дети должны были подготовить оригинальный мультимедиа- проект: презентацию или сайт. Им надо было придумать тему, найти и обработать информацию, разработать дизайн и композицию работы, собрать всё в единое слаженно работающее мультимедийное произведение. И самое сложное – публично защитить работу перед зрителями. В этом году в конкурсе приняли участие 26 проектов.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Мы часто поддерживаем социальные проекты, особенно с участием детей. Предоставляем доступ в интернет, обеспечиваем информационную безопасность. Я убеждён, что с развитием информационного общества навыки безопасной работы в цифровой среде становятся жизненно важными для подрастающего поколения. И как провайдер цифровых услуг и решений, Ростелеком стремится максимально обезопасить юных пользователей от угроз в сети. В частности – при помощи сервиса Kaspersky Safe Kids. Решение позволяет защитить детей от нежелательного контента, контролировать его активность в соцсетях и ограничить просмотр ТВ. Кстати, многие родители оценят возможность определения местоположения ребёнка. Многим ведь знакомо: сказал, что на танцах, а сам – на футбол.Абоненты Ростелекома могут приобрести услугу Kaspersky Safe Kids сразу на год, заплатив всю сумму целиком (900 рублей в год) и получить 2 месяца в подарок. При оформлении ежемесячной подписки на услугу (99 рублей в месяц), один месяц предоставляется бесплатно.Получить дополнительную информацию можно в офисах продаж Ростелекома, по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте www.rt.ru.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании Ростелеком, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав макрорегионального филиала Центр.* * *ПАО Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0 млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль – 14,5 млрд руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.