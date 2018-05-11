УВД по СЗАО разыскивает без вести пропавшего Полякова Александра Викторовича, 30.04.1953 года рождения..

УВД по СЗАО разыскивает без вести пропавшего Полякова Александра Викторовича, 30.04.1953 г.р., уроженцаг. Москвы, который ушел из дома на ул. Исаковского, 01.01.2014 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 64 года, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.Особые приметы: отсутствие более 4 зубов.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону 8 (495) 756-31-20, 8 (495) 758-65-45 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).