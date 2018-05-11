Экс-министр финансов Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату. Предложили бывшему госслужащему поработать на этой должности депутаты-единороссы.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин согласился возглавитьСчетную палату. Предложили бывшему госслужащему поработать на этой должностидепутаты-единороссы.Пять лет назад во время "Прямой линии" с ВладимиромПутиным президенту задали вопрос: "Когда вернете Кудрина?" На чтоглава государства ответил: "Он не хочет. Предложение было сделано, отказался. Сачок,работать не хочет, чувствует что тяжело и сразу на крыло".По данным источников РБК, сегодня Кудрин дал добро на возвращениена госслужбу. 14 мая он встретится с президиумом фракции "ЕдинаяРоссия" в Госдуме. "Состоится разговор, по итогам которого, насколько обестороны будут удовлетворены, мы примем решение", – пояснял первыйзампредседателя фракции "Единой России" Андрей Исаев.Владимир Путин сразу же после вступления в должностьпрезидента 7 мая отправил правительство в отставку и внес в Госдуму кандидатуруДмитрия Медведева на пост премьера. В течение недели в России должен бытьсформирован новый кабинет министров.По закону Совет Госдумы также представляет президенту не менеетрех кандидатов на руководство Счетной палаты. Глава государства выбирает однуиз предложенных кандидатур для утверждения Думой.Тем временем представитель Алексея Кудрина в интервью RNS неподтвердил, но и не опровергнул информацию о его согласии возглавить Счетнуюпалату. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава ВладимирПутин пока не принимал решений о кандидатуре Кудрина на должность главы этой структуры.Алексей Кудрин ушел в отставку с поста министра финансов ивице-премьера в сентябре 2011 года после конфликта с тогдашним президентомДмитрием Медведевым. Руководитель и подчиненный часто спорили насчетнеобходимости снижения бюджетных трат на перевооружение армии. В 2016 годуКудрин стал председателем совета Центра стратегических разработок, отвечающегоза разработку программы реформ для главы государства.