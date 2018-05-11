Представительница России Юлия Самойлова не смогла пробиться в финал престижного музыкального конкурса Евровидение. общественность гадает. что же могло пойти не так, а особо внимательные зрители уверены, что артистка попросту забыла слова во время своего выступления.

Представительница России Юлия Самойлова не смогла пробиться в финал престижного музыкального конкурса "Евровидение". общественность гадает. что же могло пойти не так, а особо внимательные зрители уверены, что артистка попросту забыла слова во время своего выступления.10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал "Евровидения", представительница России Юлия Самойлова выступала шестой. Несмотря на тщательную подготовку, артистка не смогла справиться с волнением – она пропустила несколько слов в песне. Несмотря на то, что бэк-вокалисты смогли спасти ситуацию, телезрители заметили заминку, которая произошла в тот момент, когда камеры были направлены на исполнительницу.После своего выступления Юлия Самойлова не смогла сдержать переполнявших ее эмоций. Ушлые журналисты умудрились сфотографировать певицу в тот момент, когда она плакала. Теперь любой желающий может оценить этот кадр – он находится в свободном доступе в Сети.Тем не мене, Самойлова нашла в себе силы поговорить с представителями СМИ и даже сказать "спасибо" всем поклонникам. "Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце", – цитируют певицу РИА Новости.Отметим, что в Сети бурно прокомментировали провал России на "Евровидении". В частности, зрители высказали несколько причин, по их мнению, приведших к такому печальному результату. "У России столько талантливых певцов, – зачем было выставлять Юлию Самойлову??? Жаль девушку,но надо смотреть Правде в глаза! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Все говорят красавица, умница! Если петь не умеет ты хоть как ее наряди и загримируй толку не будет. Хотели надавить на жалость а неет, не проходит такое. Пусть себе поет на кухне и развлекает своего мужа", "Очень неприятный осадок после выступления, ни голоса, ни красоты", "Почему все пишут, что жалко Юлию что виноват 1 канал. Но ведь она могла отказаться. Так нет же наоборот возомнила себя певицей. Ну если Юлия не умеет петь хвалить ее надо что ли? Она ведь в ноты не попадает совсем", – высказали свое мнение зрители.