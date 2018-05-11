Второй полуфинал конкурса песни для многих оказался неожиданным. Многие думали, что Россия сможет попасть в финал. Тем более, с нашей артисткой была очень мощная команда – за хореографическую составляющую номера отвечал дуэт участников шоу Танцы Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина. А на бэк-вокале работали Ниэтта Нимроди, Арье Бурштейн (авторы песни Flame Is Burning, с которой Самойлова должна была участвовать в прошлом году в Киеве) и участница пятого команды шоу Голос из команды Леонида Агутина Ксения Коробкова.

Второй полуфинал конкурса песни для многих оказался неожиданным. Многие думали, что Россия сможет попасть в финал. Тем более, с нашей артисткой была очень мощная команда – за хореографическую составляющую номера отвечал дуэт участников шоу "Танцы" Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина. А на бэк-вокале работали Ниэтта Нимроди, Арье Бурштейн (авторы песни Flame Is Burning, с которой Самойлова должна была участвовать в прошлом году в Киеве) и участница пятого команды шоу "Голос" из команды Леонида Агутина Ксения Коробкова.Представляющая Россию Юлия Самойлова с песней I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь", пела шестой по счету во втором полуфинале. Но ее эффектное выступление на верхушке скалы не пришлось по вкусу европейской аудитории – в финал артистка, увы, так не прошла. Зато там будут Молдова, Сербия, Словения, Швеция, Дания, Венгрия, Украина, Норвегия, и даже далекая от Европы Австралия.Впечатлениями от выступления Самойловой на своей странице в социальной сети FaceBook поделился известный музыкальный критики Вадим Пономарев: "Выступление Самойловой получилось гораздо лучше, чем ожидалось. Петь ее так и не научили, конечно. Но бэками закрыли все сложные места, поэтому лажа была только на куплетах. И номер красивый, в принципе. На явно его создатели с этой скалой и певицей на вершине на жалость давили".Напомним, что ранее в интервью Dni.Ru своими прогнозами касаемо Самойловой поделился руководитель музыкальной редакции Первого канала Юрий Аксюта. Он, кстати, в этом году комментировал конкурс для жителей России. "Мы ничего не ждем, о местах не думам, просто хотим достойно выступить и завоевать всю европейскую публику, – заверил Аксюта. – Я настраиваю Юлю на то, чтобы она не волновалась, не боялась и получала удовольствие от того, что делает, чтобы просто была счастливой!"Финал 63-го конкурса песни состоится 12 мая. Победителя определят путем сложения голосов жюри в каждой стране и телеаудитории. На сцену выйдут представители 26 стран – по 10 из каждого полуфинала, представители "большой пятерки" спонсоров конкурса и страна хозяйка.