Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта, снова отказалась от защитников. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Олег Соловей.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта, снова отказалась от защитников. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Олег Соловей.Ранее адвокат Савченко Виктор Чевгуз написал заявление о самоотводе, объяснив решение разными взглядами на ведение защиты.Соловей рассказал, что Савченко при нем и втором адвокате в деле, Дмитрии Бугае, Савченко "подписала отказ от всех адвокатов". Он также сообщил, что адвокаты прекратили защищать Савченко из-за "грубого вмешательства" в адвокатский процесс ее сестры Веры.В свою очередь, Вера Савченко сообщила, что ее сестра голодает уже 50-й день.Надежду Савченко обвиняют в подготовке терактов в здании Верховной рады и правительственном квартале, ей грозит от 5 лет до пожизненного срока.