В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборная Франции со счетом 5:2 победила команду Австрии, а хозяева турнира датчане забросили три безответных шайбы в ворота норвежцев.

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборная Франции со счетом 5:2 победила команду Австрии, а хозяева турнира датчане забросили три безответных шайбы в ворота норвежцев.Австрийцы первыми добились успеха – на четвертой минуте отличился Томас Хундерфунд. Французы ответили точными бросками Дамьена Флери и Саши Трея. Сборная Австрии сумела отыграться в середине второго периода благодаря голу Михаля Раффля. Но еще до второго перерыва Дамьен Флери и Тедди Да Коста заставили капитулировать австрийского вратаря Бернарда Штаркбаума. В начале третьего периода Саша Трей установил окончательный счет – 5:2. Сборная Франции набрала 6 очков и занимает шестое место в группе А. У авсрийцев одно очко и седьмая позиция.В группе В хозяева чемпионата датчане играли со сборной Норвегии. Сборная Дании трижды успешно использовала численное преимущество. В конце первого периода отличился Никлас Йенсен, он же использовал лишнего после первого перерыва, а через несколько минут норвежцев наказал Фредерик Сторм. Сборная Дании выиграла 3:0, набрала 8 очков и идет четвертой в группе В. Сборная Норвегии набрала 2 очка, и занимает седьмое место.