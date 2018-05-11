В датском Копенгагене продолжается чемпионат мира по хоккею. Хоккеисты сборной России в четвертом матче группового раунда встречались с командой Чехии и потерпели первое поражение на мировом первенстве со счетом 3:4.

В датском Копенгагене продолжается чемпионат мира по хоккею. Хоккеисты сборной России в четвертом матче группового раунда встречались с командой Чехии и потерпели первое поражение на мировом первенстве со счетом 3:4.Счет в матче был открыт россиянами. Уже на второй минуте Никита Нестеров стал автором первой шайбы в поединке. Однако развить успех российские хоккеисты не смогли и на первый перерыв ушли в роли уступающих. Поспособствовал этому сначала Давид Крейчи, который прервал сухую серию сборную России на чемпионате мира (195 минут), а затем Дмитрий Яшкин вывел Чехию вперед.Во втором периоде "красной машине" вновь удалось быстро забить, когда по истечении одной минуты после возобновления игры счет сравнял Михаил Григоренко. Позже забил Александр Барабанов, однако между двумя российскими случилась еще одна чешская шайба, и на второй перерыв команды ушли при ничейных 3:3.В третьем периоде команды выдали максимально упорную борьбу, не вылившуюся в забитые голы, и в итоге команды перевели игру в овертайм. Однако в дополнительное время российским хоккеистам не повезло – уже за считанные секунды до сирены все тот же Пастрняк сначала едва не поразил пустой угол Кошечкина, но при помощи рикошета от защитника России все-таки забил гол и, тем самым, нанес первое поражение команде Ильи Воробьева – 3:4.В параллельном матче группы В сборная Канады разгромила Норвегию со счетом 5:0.