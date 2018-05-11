На проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею начался очередной игровой день. Соперники нашей команды по группе А словаки со счетом 3:1 обыграли сборную Франции.

На проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею начался очередной игровой день. Соперники нашей команды по группе А словаки со счетом 3:1 обыграли сборную Франции.Давид Бондра распечатал ворота французов на шестой минуте. На третьей минуте второго периода сборная Словакии развила преимущество после гола Давида Буца. Но Валентен Клеро одну шайбу отыграл и поставил победу словаков под сомнение. Скользкий счет 2:1 держался вплоть до 60 минуты, пока Михал Чайковский не поразил пустые ворота французской команды. Сборная Словакии выиграла 3:1 и, набрав 7 очков, занимает четвертое место в группе А. У сборной Франции осталось три очка.В параллельном матче команд группы В сборная США столкнулась с сопротивлением сборной Латвии. Американцы первыми добились успеха – на 12 минуте Крис Крайдер реализовал численное преимущество. Но еще до перерыва Увис Балинскис восстановил равновесие. Во втором периоде команда Латвии вышла вперед после точного попадания Андриса Джериньша. Колин Уайт сделал счет равным – 2:2. Этот результат остался в силе до конца основного времени. В дополнительном периоде Кэм Аткинсон в большинстве забросил третью шайбу в ворота латвийцев. Сборная США после победы с результатом 3:2 набрала 10 очков и вышла на первое место в группе В. У сборной Латвии 6 очков и четвертая позиция.