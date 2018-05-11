Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин получил предложение возглавить Счетную палату. "Могу подтвердить наличие предложения. Оно достаточно неожиданное. Алексей Леонидович сейчас его обдумывает", — заявил представитель Кудрина.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин получил предложение возглавить Счетную палату. "Могу подтвердить наличие предложения. Оно достаточно неожиданное. Алексей Леонидович сейчас его обдумывает", — заявил представитель Кудрина.Ранее заместитель председателя Государственной Думы, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что президиум фракции планирует встретиться с Кудриным. По словам парламентария, предложение возглавить ведомство заинтересовало Кудрина, - сообщает"Что касается "Единой России", то мы изначально предполагали выдвинуть на эту должность Александра Дмитриевича Жукова, как человека опытного, работавшего и в правительстве, и возглавлявшего бюджетный комитет. Но Александр Дмитриевич сказал, что хочет сосредоточиться на работе в парламенте <…> Мы предложили Алексею Леонидовичу (Кудрину. — Прим. ред.) обдумать этот вопрос, он с интересом отнесся к нашему предложению, к тому, чтобы быть выдвинутым от фракции "Единая Россия", — отметил депутат.Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, в свою очередь, выразил уверенность, что глава Центра стратегических разработок — хороший специалист, который хорошо проявит себя с профессиональной точки зрения на посту главы Счетной палаты."Алексей Леонидович последнее время работает, возглавляет такую структуру, как Комитет гражданских инициатив, где достаточно критично многие вещи оцениваются, отсматриваются. И нам кажется, что это будет хорошо", — подчеркнул политик.Депутаты Неверов и Исаев считают, что у Кудрина хороший опыт работы в финансовых структурах, и он понимает, как контролировать бюджетные расходы.С сентября 2013 года Счетной палатой руководит Татьяна Голикова. Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщал, что Голикова станет вице-премьером в новом кабмине и будет курировать социальный блок.Алексей Кудрин был заместителем председателя правительства в 2000-2004 годы, а также в 2007-2011 годы. С 2000 года на протяжении 11 лет возглавлял Министерство финансов России. Через два года после ухода с должности Кудрин вошел в президиум Экономического совета при президенте России. С 2016 года является главой Центра стратегических разработок.