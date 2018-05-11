Команда ученых из США и Бразилии провела исследование, в ходе которого выяснила, что сексизм негативно сказывается на психическом и физическом здоровье женщин. Такой вывод авторы проекта сделали, опросив почти четыре тысячи американцев.

Команда ученых из США и Бразилии провела исследование, в ходе которого выяснила, что сексизм негативно сказывается на психическом и физическом здоровье женщин. Такой вывод авторы проекта сделали, опросив почти четыре тысячи американцев, сообщает Journals.В одном из пунктов анкеты ученые просили указать, сколько дней за последний месяц опрашиваемый чувствовал себя плохо, а именно, испытывал стресс, депрессию или эмоциональное выгорание.Средний результат женщин был 3,6 дня, мужчин — 2,8 дня. При этом физическую боль и усталость женщины испытывали в среднем 2,7 дня в месяц, а представители сильного пола — 2,2 дня.Оказалось также 8,4 процента женщин и 2 процента мужчин сталкивались на работе с дискриминацией по гендерному признаку, а 4,1 процента женщин и 1,3 процента мужчин сообщили о домогательствах.С различными видами дискриминации за год столкнулись 23 процента женщин и 16,5 процента мужчин.Принимая во внимание возраст и уровень дохода участников опроса, ученые сделали вывод о связи между слабым здоровьем женщин и дискриминацией, с которой им пришлось столкнуться."Мы поняли, что в 9 из 10 случаев причиной стресса и других недугов у женщин был сексизм", — заявили исследователи, добавив, что гендерное равенство – это не просто вопрос этики и морали, но и обстоятельство, которое напрямую влияет на здоровье.