Пока фанаты
королевской семьи ждут бракосочетания актрисы Меган Маркл и принца Гарри,
журналисты выискивают сальные подробности прошлого возлюбленной королевского
отпрыска. И находят: всплыла очередная пикантная деталь из жизни невесты.
Пока фанаты
королевской семьи ждут бракосочетания актрисы Меган Маркл и принца Гарри,
журналисты выискивают сальные подробности прошлого возлюбленной королевского
отпрыска. И находят: всплыла очередная пикантная деталь из жизни невесты.
В Букингемском дворце
назревает очередной скандал. Британский таблоид The Sun уверяет, что много лет
назад Меган встречалась с актером Саймоном Рексом, который в юности зарабатывал,
снимаясь в фильмах для взрослых. По данным издания эти порно-ролики были ориентированы
на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Друзья Маркл
рассказали журналистам, что их встреча была одноразовой и состоялась в 2004 году. Пара сходила на одно свидание после совместной работы в ситкоме. Тогда Саймон был
успешной моделью и начинал карьеру рэпера.
Добавим, что это
не первая пикантная подробность из биографии невесты принца, которая стала
достоянием общественности. В недавнем прошлом в Сети активно муссировался слух
о том, что Меган снималась во "взрослом" кино и якобы кадры из этих видео есть
в широком доступе.
Несмотря на то,
что эта информация не подтвердилась, консервативные граждане Соединенного
Королевства пытались повлиять на решение Гарри жениться и создавали петиции против его невесты. Цель ходатайства заключалась в следующем – не дать американке
стать полноправным членом королевской семьи, что в реалиях Великобритании
означает, помимо привилегий и титулов, выполнение королевских представительских
обязанностей, сообщает журнал Мarie Сlaire.