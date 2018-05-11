Пока фанаты королевской семьи ждут бракосочетания актрисы Меган Маркл и принца Гарри, журналисты выискивают сальные подробности прошлого возлюбленной королевского отпрыска. И находят: всплыла очередная пикантная деталь из жизни невесты.

Пока фанатыкоролевской семьи ждут бракосочетания актрисы Меган Маркл и принца Гарри,журналисты выискивают сальные подробности прошлого возлюбленной королевскогоотпрыска. И находят: всплыла очередная пикантная деталь из жизни невесты.В Букингемском дворценазревает очередной скандал. Британский таблоид The Sun уверяет, что много летназад Меган встречалась с актером Саймоном Рексом, который в юности зарабатывал,снимаясь в фильмах для взрослых. По данным издания эти порно-ролики были ориентированына представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.Друзья Марклрассказали журналистам, что их встреча была одноразовой и состоялась в 2004 году. Пара сходила на одно свидание после совместной работы в ситкоме. Тогда Саймон былуспешной моделью и начинал карьеру рэпера.Добавим, что этоне первая пикантная подробность из биографии невесты принца, которая сталадостоянием общественности. В недавнем прошлом в Сети активно муссировался слухо том, что Меган снималась во "взрослом" кино и якобы кадры из этих видео естьв широком доступе.Несмотря на то,что эта информация не подтвердилась, консервативные граждане СоединенногоКоролевства пытались повлиять на решение Гарри жениться и создавали петиции против его невесты. Цель ходатайства заключалась в следующем – не дать американкестать полноправным членом королевской семьи, что в реалиях Великобританииозначает, помимо привилегий и титулов, выполнение королевских представительскихобязанностей, сообщает журнал Мarie Сlaire.