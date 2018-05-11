Специалисты-психиатры пришли к выводу, что занятие спортом гораздо эффективней устраняет психические расстройства, чем медикаменты. Это происходит из-за вырабатывания гормона удовольствия.

Специалисты-психиатры пришли к выводу, что занятие спортом гораздо эффективней устраняет психические расстройства, чем медикаменты. Это происходит из-за вырабатывания гормона удовольствия.Исследователи провели масштабный эксперимент с участием двух тысяч человек среднего возраста. Таким образом была выявлена любопытная особенность, связанная с физическими нагрузками.В процессе изучения последствий клинической депрессии психиатры заключили, что лекарства — не самый эффективный способ лечения расстройств. Гораздо быстрее с этой проблемой можно справиться, если заниматься спортом, передает Jama Network.Наиболее полезными в этом плане признали кардиотренировки. Они включают в себя любые физическиеупражнения, повышающие частоту сердцебиения.Исследователи доказали, что частые физические нагрузки вкачестве средства лечения депрессии повышают выработку дофамина. Этот гормоносуществляет передачу нервных импульсов в участок мозга, который отвечает за проявление удовольствияТакже выяснилось, что регулярное посещение спортзала не просто укрепляет организм, но и позволяет избавиться от тяжелых антидепрессантов. Сейчас медики разрабатывают специальную программу по профилактике психических расстройств, основанную на данном исследовании. В перспективе она сможет спасти жизнь и здоровье миллионов людей.