В интернете опубликована фотография салона лимузина, который доставил президента России Владимира Путина на инаугурацию. Снимок был сделан год назад, во время сборки представительского броневика.

В интернете опубликована фотография салона лимузина, который доставил президента России Владимира Путина на инаугурацию. Снимок был сделан год назад, во время сборки представительского броневика.Создатели представили три варианта исполнения салона. Классический черный салон со вставками из розового дерева, белый – сэлементами оливкового дерева, а также коричневый интерьер из дереваэтимое.Передняя панель интерьера имеет "горизонтальную" архитектуруи общий козырек для цифровых приборов. Наизображении запечатлена передняя панель седана Aurus Senat.Автомобили проекта "Кортеж" имеют ряд специфическихособенностей, передает сообщество RCI News в социальной сети "ВКонтакте". Так, у мультимедийной системы нет функции синхронизации сосмартфонами. Это сделано для того, чтобы исключить риск утечки данных приподключении телефона.Интерьер салона отсылает к оформлению правительственных кабинетов.Хотя по замыслу дизайнеров убранство авто должно напоминатьсовременную гостиную: много дерева и обширные свободные поверхности.Вес броневика составляет 6,5 тонны. Это самый большой президентский автомобиль в мире.Помимо лимузина для первого лица будут выпущены седаны и один микроавтобус. Все эти машины переданы Кремлевскому гаражу Федеральной службы охраны.Напомним, 7 мая в ходе инаугурации вновь избранный президентРоссии Владимир Путин впервые воспользовался для поездки лимузином Aurus SenatLimousine. Презентация всего семейства Aurus пройдет в рамках Московского автосалона в августе 2018 года.