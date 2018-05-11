За двойное убийство – 17 лет тюрьмы. 36-летний житель Мурома, Дмитрий Белов, признан виновным в уголовных преступлениях. Следователи установили: в феврале 2017 года обвиняемый, недавно освободившийся из мест заключения, в алкогольном опьянении находился в коммунальной квартире у своей сожительницы, и совершил двойное убийство.

За двойное убийство – 17 лет тюрьмы. 36-летний житель Мурома, Дмитрий Белов, признан виновным в уголовных преступлениях. Следователи установили: в феврале 2017 года обвиняемый, недавно освободившийся из мест заключения, в алкогольном опьянении находился в коммунальной квартире у своей сожительницы, и совершил двойное убийство. Сначала зарезал собутыльника, а затем, боясь разоблачения, и женщину, с которой проживал. Областной суд приговорил Белова к 17 годам колонии строгого режима. Он также заплатит родственникам убитых более 600 тысяч рублей в счёт возмещения материального и морального вреда.