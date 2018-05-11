43-летний мужчина, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за несоблюдение установленных для него ограничений, систематически их нарушал...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бибирево задержали жителя столицы, находящегося под административным надзором.Как было установлено, ранее неоднократно судимый 43-летний мужчина, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за несоблюдение установленных для него ограничений, систематически их нарушал. Ему необходимо было являться дважды в месяц в отдел полиции, запрещено пребывать вне жилого помещения и иного помещения, являющегося местом жительства с 22.00 до 6.00 следующих суток, выезжать за пределы г. Москвы.В продолжение противоправных действий задержанный неоднократно совершал административные правонарушения и вёл антиобщественный образ жизни.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Бибирево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29