Сотрудники Госавтоинспекции Южного округа города Москвы по приглашению руководства ГБПОУ Пищевой колледж №33 провели собрание с учащимися колледжа на тему «Дорожная безопасность пешеходов и пассажиров».

Сотрудники Госавтоинспекции Южного округа города Москвы по приглашению руководства ГБПОУ Пищевой колледж №33 провели собрание с учащимися колледжа на тему «Дорожная безопасность пешеходов и пассажиров».Автоинспекторы напомнили слушателям 1, 2 и 3 курсов о мерах, которые необходимо соблюдать для сохранения жизни и здоровья. На примерах из служебной практики дорожные полицейские рассказали учащимся о причинах, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий, а также о том, как не допустить неприятных ситуаций на проезжей части.За время лекции у студентов накопилось немало вопросов в рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий. Юноши и девушки интересовались, как разрешить ту или иную спорную ситуацию, возникшую при переходе проезжей части или же во время управления автомобилем. Сотрудники Госавтоинспекции дали компетентный комментарий и ответили на все интересующие слушателей вопросы.В завершение беседы студенты поблагодарили автоинспекторов за насыщенную лекцию и полученные ценные знания в области Правил дорожного движения.