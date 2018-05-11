Используя грузовой автомобиль и подъемный кран, злоумышленник, работавший охранником, совместно с соучастником похитили металлоконструкции организации, после чего скрылись...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали 21-летнего молодого человека по подозрению в краже рекламных металлоконструкций из организации на сумму более полумиллиона рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции обратился сотрудник организации с сообщением о краже. Заявитель рассказал, что с территории организации, расположенной на улице Буракова, неизвестный похитил рекламные металлоконструкции. Материальный ущерб превысил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Брянской области. Установлено, что задержанный работал в указанной организации охранником и имел доступ к помещениям офиса. Используя грузовой автомобиль и подъемный кран, злоумышленник совместно с соучастником похитили металлоконструкции, после чего скрылись.По данному факту следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73