В Селивановском районе проведено профилактическое занятие с родителями.

В каждом десятом дорожно-транспортном происшествии на территории Владимирской области получают травмы несовершеннолетние участники дорожного движения. По итогам 4 месяцев с детьми-пешеходами зарегистрировано 19 ДТП, в половине случаев усматривается вина детей и подростков. Чтобы избежать травм детям необходимо прежде всего знать правила дорожного движения, но также их нужно учить анализу возникновения опасностей на дороге.Многие родители не могут правильно донести до ребенка элементарные знания о поведении на проезжей части и возле нее, на остановках и в транс­порте. Процесс понимания и усвоения правил дорожного движения является очень сложным и долгим процессом, который должен состоять не только из объяснений мамы и папы «Как можно» и «Как нельзя». Правила дорожного движения для детей должны стать важным звеном воспитания в каждой семье.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений деятельности Государственной инспек­ции безопасности дорожного движения. Перед началом летних школьных ка­никул в Селивановском центре психолого-педагогического и социального со­провождения проведена встреча сотрудни­ков Госавтоинспекции с родителями и детьми из приемных семей.Руководитель Центра Надежда Петухова представила при­сутству­ющим начальника ОГИБДД Евгения Колпакова и предо­ставила ему слово. Евгений Викторович озвучил статистические данные ава­рийности с детьми на территории Владимирской области, подробно остано­вился на пра­вилах дорожного движения для пешеходов, правилах безопасного поведения на остановках общественного транспорта, при поезд­ках в школьных автобусах, а так же обратил внимание на правила перевозки детей в салонах автомобиля, о необходимости использования на одежде пешеходов светоотражающих элементов. Обезопасить ребенка на до­роге - значит сделать его заметным. Начальник ГИБДД пореко­мендовал перед отправкой ребенка в школу проверять у него наличие "свет­лячков" на одежде. По окончании беседы Евгений Викторович ответил на ин­тересующие вопросы родителей и детей.Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что подобные собра­ния повысят внимание родителей к вопросу безопасности их детей и призывают воспитывать своих детей грамотными участниками дорожного движения, умеющих правильно оценить дорожную ситуацию и выбрать безопасный маршрут движения.