В Селивановском районе проведено профилактическое занятие с родителями.
В каждом десятом дорожно-транспортном происшествии на территории Владимирской области получают травмы несовершеннолетние участники дорожного движения. По итогам 4 месяцев с детьми-пешеходами зарегистрировано 19 ДТП, в половине случаев усматривается вина детей и подростков. Чтобы избежать травм детям необходимо прежде всего знать правила дорожного движения, но также их нужно учить анализу возникновения опасностей на дороге.
Многие родители не могут правильно донести до ребенка элементарные знания о поведении на проезжей части и возле нее, на остановках и в транспорте. Процесс понимания и усвоения правил дорожного движения является очень сложным и долгим процессом, который должен состоять не только из объяснений мамы и папы «Как можно» и «Как нельзя». Правила дорожного движения для детей должны стать важным звеном воспитания в каждой семье.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Перед началом летних школьных каникул в Селивановском центре психолого-педагогического и социального сопровождения проведена встреча сотрудников Госавтоинспекции с родителями и детьми из приемных семей.
Руководитель Центра Надежда Петухова представила присутствующим начальника ОГИБДД Евгения Колпакова и предоставила ему слово. Евгений Викторович озвучил статистические данные аварийности с детьми на территории Владимирской области, подробно остановился на правилах дорожного движения для пешеходов, правилах безопасного поведения на остановках общественного транспорта, при поездках в школьных автобусах, а так же обратил внимание на правила перевозки детей в салонах автомобиля, о необходимости использования на одежде пешеходов светоотражающих элементов. Обезопасить ребенка на дороге - значит сделать его заметным. Начальник ГИБДД порекомендовал перед отправкой ребенка в школу проверять у него наличие "светлячков" на одежде. По окончании беседы Евгений Викторович ответил на интересующие вопросы родителей и детей.
Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что подобные собрания повысят внимание родителей к вопросу безопасности их детей и призывают воспитывать своих детей грамотными участниками дорожного движения, умеющих правильно оценить дорожную ситуацию и выбрать безопасный маршрут движения.