В эти выходные желательно совершить над собой некие волевые усилия: не поддаваться ленивому настроению, если оно будет, не отказываться от каких-то мероприятий, если основной мотивацией отказа является что-то неохота, не задвигать в дальний ящик мало-мальски важные дела и решения.

В эти выходные желательно совершитьнад собой некие волевые усилия: не поддаваться ленивому настроению, если онобудет, не отказываться от каких-то мероприятий, если основной мотивацией отказаявляется "что-то неохота", не задвигать в дальний ящик мало-мальски важные делаи решения."Ситуации ближайших дней могутпотребовать от вас как раз определенного внутреннего рывка, действий,основанных не на спонтанном желании, а скорее на внутреннем понимании, что этодействительно нужно вам самим и эти усилия важно совершить", – рассказала Dni.Ru.Например, если вы регулярно занимаетеськаким-то спортом (особенно если начали достаточно недавно), или же сталиадептом правильного питания, то в эти выходные особенно важно будет продолжитьзанятия и не сойти с этой дорожки. "Небольшое отступление может казаться вамнесущественным, однако именно сегодня делать этого не надо. Считайте этивыходные некоторой вехой, которую надо преодолеть, своего рода проверкой настойкость. Не поддавайтесь минутной слабости", – советует эксперт.