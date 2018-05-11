Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обозначил первую задачу нашей футбольной команды на предстоящем чемпионате мира. По мнению наставника сборной нужно сначала преодолеть первый этап – групповой.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обозначил первую задачу нашей футбольной команды на предстоящем чемпионате мира. По мнению наставника сборной нужно сначала преодолеть первый этап – групповой."Недавно читал интервью своего коллеги, он сказал, что это тот самый вопрос, на который не то чтобы невозможно ответить, но... есть барьерный бег. Если барьерист думает о последнем барьере, он обязательно споткнется на первом. И есть такой вид спорта, как тяжелая атлетика. Сначала нужно брать начальный вес. Вот для нас первый барьер и начальный вес – это групповой этап. Если не ошибаюсь, то из группы на чемпионате мира наша команда никогда не выходила. Давайте думать шаг за шагом. В групповом турнире есть три барьера: Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Если после жеребьевки все кричали "ура-ура", то теперь, наоборот, вы спрашиваете, кто будет держать Салаха. Его многие не могут удержать. А наша задача – подготовиться так, чтобы удержать", — приводит слова Станислава Черчесова "Спорт-Экспресс".Черчесов дал понять, что на первом этапе сборная России собирается использовать тактическую схему с тремя защитниками. " Вы можете заметить, что центральных защитников в нашем списке хватает. Почему их так много? Потому что, например, Камболова мы не смогли проверить на предыдущем сборе, потому что он получил травму. Наша задача сейчас – всех посмотреть. Раньше был блок Васин – Джикия, сейчас его нет. Нам надо думать, что для этого состава правильнее. Мы протестировали систему с тремя центральными защитниками. Теперь еще раз посмотрим, как быть. В соперниках у нас ведь не Бразилия, не Аргентина и не Испания".В расширенном списке сборной не оказалось защитника "Спартака" Георгия Джикии. На январском сборе Георгий получил тяжелую траву – разрыв крестообразной связки колена. Футболист был успешно прооперирован и делал все, чтобы поправиться к турниру. Но чемпионат мира пройдет без него. "Джикия до сих пор чувствует, что не до конца готов, – прокомментировал Черчесов. – Для нормального человека он больше, чем здоров. Но он не тренировался в общей группе, не тренировался в интенсивном режиме. Клуб его потихонечку восстанавливает, а мы можем брать только тех футболистов, которые готовы. Только в июне он более-менее начнет заниматься в интенсивной группе. Наверное, неправильно вызывать игрока, который пять месяцев не играл и не тренировался. Это же риск... А желание, конечно, было".Главный тренер сборной рассказал, почему в составе команды не оказалось ни Андрея Аршавина, ни братьев Василия и Алексея Березуцких. " Я с Аршавиным, кстати, виделся на сборах. Андрей Аршавин очень уважаемый футболист. Когда задают такие вопросы, даже не знаешь, какие правильные слова подобрать, потому что есть такие понятия, как время и место. То же самое и про Березуцких, к которым, я кстати, ездил недавно на разговор. Давайте уважать футболистов, тем более таких, как Аршавин. У нас теперь есть другие футболисты, которые идут в гору, их надо поддержать. А Андрей внес лепту в историю своего клуба и сборной. Давайте оставим эмоции в стороне. Хотя Аршавина 10-летней давности я с удовольствием бы видел в своей команде".