На территории области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 9 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 человек травмированы. Выявлено 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Гусь – Хрустальный районПо предварительной информации, 10.05.2018 г. в 00:15 в г.Гусь-Хрустальный на улице Интернациональная напротив дома 114 водитель автомобиля Уаз-220694, 1990 г.р., допустил наезд на припаркованный справа на обочине полуприцеп Кегель с тягачом Мерседес. В результате ДТП водитель а/м Уаз–220694 с диагнозом: ЗЧМТ, перелом костей левой голени, перелом костей левого предплечья, тупая травма живота - госпитализирован.2. Ковровский районПо предварительной информации, 10.05.2018г. в 05:30 на 25 км автодороги «С.Дворики–Ковров-Шуя» водитель автомобиля Ваз-21093, 1982 г.р., допустил выезд за пределы проезжей части, совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель а/м Ваз-21093 с диагнозом: перелом правого ребра – амбулаторно.3. Ленинский районПо предварительной информации, 10.05.2018г. в 07:00 в г.Владимир на проспекте Ленина напротив дома 59 в салоне автобуса Мерседес–Бенц произошло падение пассажира. В результате ДТП пассажир автобуса, 1982 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей волосистой части головы–амбулаторно.4. Октябрьский районПо предварительной информации, 10.05.2018г. в 12:50 в г.Владимир на улице Судогодское шоссе напротив дома 11 «Б» водитель автомобиля Хендай-Грета, 1941 г.р., допустил столкновение с автомобилем Рено-Дастер под управлением водителя, 1948 г.р., который двигался попутно в прямом направлении, по левой полосе. В результате ДТП водитель а/м Хендай-Грета с диагнозом: ушиб грудной клетки–амбулаторно.5. Собинский районПо предварительной информации, 10.05.2018г. в 12:20 в г.Собинка на улице Шибаева у дома 32 водитель автомобиля Хендай-Элантра, 1979 г.р., допустил выезд за пределы проезжей части, совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель а/м Хендай-Элантра с диагнозом: СГМ–госпитализирован.6. Ковровский районПо предварительной информации, 10.05.2018г. в 13:15 в г.Ковров на улице Дегтярева у дома 119 водитель автомобиля Ваз-21099, 1956 г.р., допустил столкновение с мотоциклом Сузуки-GS500 под управлением водителя, 1986 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла Сузуки-GS500 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб копчика, ушиб правой голени - госпитализирован.7. Ленинский районПо предварительной информации, 10.05.2018г. в 17:25 в г.Владимир на улице Д.Левитана у дома 57 водитель автобуса Мерседес–Бенц, 1976 г.р., допустил падение пассажира, 1936 г.р. В результате ДТП пассажир автобуса Мерседес-Бенц с диагнозом: перелом шейки бедра слева – госпитализирован.8. Ленинский районПо предварительной информации, 10.05.2018г. в 18:20 в г.Владимир на улице Дворянская у дома 27 водитель автомобиля Вольво-740, 1973 г.р., при совершении разворота, не уступил дорогу автомобилю Ауди-А4 под управлением водителя, 1979 г.р., который уходя от столкновения, совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель а/м Ауди-А4 с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно.9. Юрьев-Польский районПо предварительной информации, 10.05.2018г. в 21:00 в г.Юрьев-Польский на улице 1 Мая у д.121 водитель автомобиля Мазда-6, 1987 г.р., допустил наезд на велосипедиста, 1994 г.р., который двигался навстречу. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: ушиб левого коленного сустава, ушиб позвоночника – амбулаторно.