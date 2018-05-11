На территории области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 12 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 12 человек травмированы. Выявлено 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Ковровский районПо предварительной информации, 08.05.2018 г. в 01:00 на 268 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ГАЗ-3221, 1987 г.р., допустил наезд на стоящий впереди в попутном направлении автомобиль Вольво под управлением водителя, 1965 г.р., после чего автомобиль Вольво совершил наезд на стоящий впереди автомобиль Мерседес-Бенц с полуприцепом под управлением водителя, 1969 г.р., затем автомобиль ГАЗ-3221, допустил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель а/м ГАЗ-3221 с диагнозом: перелом левого колена – госпитализирован; пассажир а/м ГАЗ-3221, 1996 г.р., с диагнозом: перелом левого бедра-госпитализирован.2. Гусь Хрустальный районПо предварительной информации, 08.05.2018 г. в 05:50 на 32 км автодороги «Владимир - Гусь-Хрустальный – Тума» водитель автомобиля KIA-YD, 1988 г.р., допустил съезд в левый походу движения кювет и опрокидывание. В результате ДТП водитель а/м KIA-YD, с диагнозом: ушибленная рана волосистой части головы, ушиб спины – амбулаторно.3. Октябрьский районПо предварительной информации, 08.05.2018 г. в 08:40 в г. Владимир на улице Горького напротив дома 5 водитель автобуса ПАЗ-3205, 1955 г.р., допустил наезд на пешехода, 1967 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения т/с. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушиб правого коленного сустава – амбулаторно.4. Петушинский районПо предварительной информации, 08.05.2018 г. в 12:25 на 123 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Хендай-Элантра, 1992 г.р., допустил наезд на пешехода, 1938 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу т/с. В результате ДТП у водителя а/м Хендай – Элантра диагноз: ушиб грудной клетки; пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.5. Александровский районПо предварительной информации, 08.05.2018 г. в 13:40 на 11км автодороги «Александров-Балакирево» водитель автомобиля Киа–Спектра, 1982 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Рено-Логан под управлением водителя, 1981 г.р. В результате ДТП водитель а/м Киа–Спектра с диагнозом: перелом рёбер справа, вывих левого бедра – госпитализирован; водитель а/м Рено – Логан с диагнозом: СГМ, ушиб грудной клетки, открытый перелом правого надколенника- госпитализирован; пассажир а/м Рено – Логан, 1959 г.р., с диагнозом: скальпированная рана лобной области слева, вывих правой плечевой кости, закрытый перелом нижней трети правой голени – госпитализирован; пассажир а/м Рено–Логан, 1973 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, закрытый перелом правой ключицы – госпитализирован.6. Ковровский районПо предварительной информации, 08.05.2017 г. в 19:35 на 23 км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя» водитель автомобиля NISSАN – QАSНQАI, 1983 г.р., допустил наезд на двух велосипедистов, двигающихся друг за другом, в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист, 2000 г.р., с диагнозом: ЧМТ, СГМ, УГМ, ссадина левого локтевого сустава – госпитализирован; велосипедист, 2000 г.р., с диагнозом: ЧМТ, СГМ, перелом ключицы – госпитализирован.7. Октябрьский районПо предварительной информации, 08.05.2018 г. в 19:00 в г. Владимир на улице Студенческая напротив дома 1 водитель автомобиля Форд – Фокус, 1990 г.р., допустил наезд на велосипед Кама под управлением водителя, 2007 г.р., который пересекал проезжую часть дороги, в неустановленном месте. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: ушибы, ссадины – амбулаторно.