На территории области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 10 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 10 человек травмированы. Выявлено 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1.Муромский районПо предварительной информации, 09.05.2018г. в 04:40 в г. Муром на улице Ленинградской у дома 29 водитель автомобиля ВАЗ-21093, 1992 г.р., выехал за пределы проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель а/м с диагнозом: ушиб мягких тканей головы, назначено амбулаторное лечение; пассажир а/м, 1993 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей головы, множественные ссадины, назначено амбулаторное лечение; пассажир а/м, 1994 г.р., от полученных травм скончался на месте происшествия; пассажир а/м, 1992 г.р., от полученных травм скончался на месте происшествия.2.Вязниковский районПо предварительной информации, 09.05.2018 г. в 08:30 на 280 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ДАТСУН-ОНДО, 1992 г.р., совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем Фольксваген-Тигуан под управлением водителя, 1980 г.р. В результате ДТП водитель а/м ДАТСУН-ОНДО с диагнозом: СГМ, ЧМТ – госпитализирован; пассажир а/м ДАТСУН-ОНДО, 1969 г.р., с диагнозом: ЧМТ, рваная рана подборотка и головы – госпитализирован.3.Муромский районПо предварительной информации, 09.05.2018г. в 11:00 в г. Муром на улице Куликова у дома 15 водитель автомобиля ВАЗ–21124 совершил наезд на пешехода, 1948 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, слева направо по ходу движения т/с, в зоне видимости пешеходного перехода, перед близко движущимся т/с. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЧМТ, ушиб мозга, перелом таза – госпитализирован.4.Муромский районПо предварительной информации, 09.05.2018 г. в 10:15 в г. Муром на улице Механизаторов у дома 38-а водитель неустановленного автомобиля при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, 1946 г.р. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушиб бедра - амбулаторно.5.Ленинский районПо предварительной информации, 09.05.2018 г. в 18:10 в г. Владимир на проспекте Ленина напротив дома 62 в салоне автобуса Мерседес – Бенц произошло падение пассажира. В результате ДТП пассажир автобуса, 1961 г.р., с диагнозом: ЧМТ, СГМ, гематома затылочной области – амбулаторно.6.Судогодский районПо предварительной информации, 09.05.2018 г. в 16:00 на 51 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» водитель автомобиля Рено–Логан, 1976 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся в попутном направлении и совершавшим маневр обгона автомобилю Хонда – Пилот под управлением водителя, 1973 г.р. В результате ДТП водитель а/м Рено–Логан с диагнозом: ушибленная рана волосистой части головы - амбулаторно.7.Суздальский районПо предварительной информации, 09.05.2018 г. в 22:00 на 3 км автодороги «Лемешки–Сокол» водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода, 1998 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения т/с. В результате ДТП пешеход с диагнозом: закрытым переломом левого локтевого отростка, открытым переломом обеих кистей нижней трети правой голени госпитализирован.8.Ленинский районПо предварительной информации, 09.05.2018 г. в 23:08 в г. Владимир на улице Московское шоссе напротив дома 12 водитель автомобиля Хендай–IХ35, 1959 г.р., совершил наезд на пешехода, 1965 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибы – после оказания медицинской помощи отпущен.