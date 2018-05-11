В Москву вернулись специальный корреспондент ВГТРК Ольга Юрьева и репортер Первого канала Валентина Соловьева, которых в День Победы депортировали из Украины. Борьба с журналистами продолжилась на Украине и сегодня. Правда, уже с местными.

В Москву вернулись специальный корреспондент ВГТРК Ольга Юрьева и репортер "Первого канала" Валентина Соловьева, которых в День Победы депортировали из Украины. СБУ увидело в девушках угрозу национальной безопасности. Борьба с журналистами продолжилась на Украине и сегодня. Правда, уже с местными. Националисты и киевские власти готовят наказание тем, кто накануне, несмотря на давление и угрозы, не побоялся устроить праздничный эфир в честь Дня Победы.Загородный дом одного из совладельцев "Интера" — в осаде: украинские националисты расписывают своей символикой стены, а весь вчерашний день блокировали еще и офис телеканала. А все потому, что в эфире показали, как страна, вопреки официальной идеологии, широко отмечает День Победы.На кадрах "Интера" слишком хорошо видно, что к Вечному Огню, а потом и на акцию "Бессмертный полк" с портретами своих родственников-фронтовиков вышли тысячи людей. Рейтинги передачи заоблачные: ее посмотрели 13 миллионов человек, каждый третий житель страны. Вот лишь несколько комментариев:Inv Great: Спасибо, Интер! Теперь такой сюжет по телевидению в стране считается геройством. Какой ужас, невозможно поверить, что это так. Какие-то уроды уже заблокировали канал. Какой позор, а не европейская страна.Ken Vetrov: Интер! Вы молодцы!!! Ваш вход в эфир в этот день — это подвиг, достойный наших славных дедов!CaHbI4: Я удивлен тому, что есть еще те, кто сопротивляется этому нацистскому режиму. "Интер", я, действительно, удивлен! Спасибо Вам! Вы для меня герои!И такая реакция украинцев массовая. На ток-шоу другого украинского телеканала NewsOne зрители и гости совместно исполняют песню "День Победы". В современной Украине это почти государственное преступление: символы Победы официально запрещены — Верховная Рада требует разобраться, как в эфир попала "такая крамола".Зато вот настоящий ляп никто будто и не заметил: украинский телеканал "Прямой" в программе о Великой Отечественной дошел до того, что в титрах сообщил, что "Акт о капитуляции Германии был подписан при участии президента Петра Порошенко".День Победы встретил жесткое противостояние со стороны украинских радикалов не только с телевизионной трансляцией. С ветеранов пытались срывать медали. Главу Россотрудничества Константина Воробьева облили зеленкой и фекалиями, когда он шел возложить цветы к Вечному Огню. Стычки — по всему маршруту праздничного шествия, в том числе и с полицией. В одном только Киеве задержаны за вчерашний день 25 человек с Георгиевскими ленточками.Корреспондентов российских телеканалов, которые приехали освещать 9 мая в Киеве, немедленно задержала Служба безопасности Украины. "Я хотела быть на Дне Победы в Киеве, посмотреть своими глазами, как это происходит, и, возможно, глазами очевидца сделать какой-то материал, — говорит корреспондент Первого канала Валентина Соловьева. — Но, к сожалению, украинские власти не хотят, чтобы журналисты из России видели своими глазами и передавали информацию".Отобрали телефоны, а в качестве обвинения предъявили сюжеты, выходившие в российском эфире. "Я даже пошутила, что они — фанаты телеканала "Россия 1", — говорит корреспондент ВГТРК Ольга Юрьева. — Они смотрят все".После многочасового допроса, который назвали "дружеской беседой", обеих, Ольгу Юрьеву и Валентину Соловьеву, выслали из страны. С формулировкой – "представляли угрозу конституционному строю Украины".Впрочем, само празднование Дня Победы, как и его освещение в прессе, ни украинским националистам, ни близким к ним идеологически украинским властям, сорвать не удалось.