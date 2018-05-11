Повседневный поход в супермаркет может обернуться ударом для иммунитета и долгим лечением в больнице. По мнению врачей, самый злостный разносчик вирусов подстерегает людей на поверхности продуктовых тележек.

Повседневный поход в супермаркет может обернуться ударом для иммунитета и долгим лечением в больнице. По мнению врачей, самый злостный разносчик вирусов подстерегает людей на поверхности продуктовых тележек.Каждая тележка являетсярассадником микробов, убеждены медики. Они провели эксперимент, которыйпоказал, что большинство корзин для продуктов несут огромную угрозу дляздоровья потребителей.Специалист по бактериям удивился собственному открытию, передает телеканал РЕН ТВ. "Намэто кажется невероятным, что на ручке продуктовой тележки содержится большеэкскрементов, чем в общественном туалете", – заявил он.Эксперты считают, что основная вина лежит на персоналесупермаркетов. Работники магазинов пристально следят за чистотой торговыхстеллажей, при этом тележки никто под микроскопом не рассматривает. По этойпричине их не протирают, даже после жалоб покупателей.В российских супермаркетах, несмотря на многочисленные проверки,ситуация оказалась не лучше. "За весь день проходит огромный потокпосетителей и многие люди могут оказаться с гнойными воспалительнымизаболеваниями. На ручках тележек можно встретить споры плесневых грибов ибольшое количество бактерий", – рассказал специалист.Российские эксперты уже проводили подобное исследование. Они бралимазки с дверных ручек метро, с поручней автобусов и даже с сидений унитазов вобщественных туалетах.В итоге самым ярым распространителей бактерий оказались именнотележки. Столкновение с микробами грозит человеку серьезными болезнями, которыемогут довести его до операционного стола.Специалисты призвали россиян тщательно следить за своими детьмипри походе за покупками. Сидя в тележке, они трогают все руками, а потом"пробуют бактерии на вкус". После такого посещения магазина ребенкунеобходимо обязательно принять душ.