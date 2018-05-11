Решение Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном
фактически ставит крест на антироссийских санкциях США, из-за которых наша
страна несет финансовые потери. На фоне новостей из Вашингтона нефть взлетела в цене на несколько процентов и уже принесла российской экономике миллионы долларов.
Решение Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном
фактически ставит крест на антироссийских санкциях США, из-за которых наша
страна несет финансовые потери. На фоне новостей из Вашингтона нефть взлетела в цене на несколько процентов и уже принесла российской экономике миллионы долларов.
Как ни странно, выводы о положительном влиянии бездумного
решения Трампа по Ирану делают иностранные журналисты. К примеру, американский
телеканал CNN сообщает, что рост цен на нефть, вызванный выходом США из
ядерной сделки с Ираном, поможет экономике России укрепиться. Отмечается, что
теперь Владимир Путин сможет направить дополнительные средства на повышение
уровня жизни граждан страны и на строительство новой инфраструктуры.
У Кремля появились столь необходимые средства на нужды как
внутри государства, так и за рубежом, констатирует журналист канала и напоминает,
что до этого Россия тратила часть своих нефтяных доходов на войну в Сирии.
В свою очередь, бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью
британскому Channel 4 News назвал решение о выходе Штатов из иранской ядерной трагической
ошибкой Дональда Трампа. По его словам, в сложившейся ситуации Белый дом не нашел
понимания у международного сообщества, тогда как дипломатическое влияние Кремля
на Ближнем Востоке возросло.
"Я не понимаю логику президента Трампа, его объяснение
о том, как это будет полезно Соединенным Штатам и укрепит их безопасность. Надеюсь,
у него есть запасной план, но боюсь, что нет. Думаю, это осложнит отношения – в
первую очередь с Ираном, но и с нашими союзниками тоже", – сказал
дипломат.
По его мнению, российский президент публично будет говорить,
что разочарован выходом США из соглашения, но втайне будет этому рад. "Это
событие позволяет Путину быть на хорошем счету у международного сообщества,
когда в изоляции оказываются США", – отметил Макфол.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе
Вашингтона из сделки, которая ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на
отмену международных санкций. Одновременно американский лидер заявил, что Штаты
готовы к заключению нового соглашения, но при этом выдвинул Тегерану фактически
невыполнимые условия.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции призвали всех
участников сделки и дальше ее полностью выполнять, а президент Ирана Хасан
Роухани заявил, что Тегеран не откажется от прежнего соглашения и продолжит
соблюдать свои обязательства.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал выход США из иранской
ядерной сделки нарушением резолюции
Совбеза ООН и отметил, что Россия будет добиваться сохранения соглашения.