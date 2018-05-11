Решение Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном фактически ставит крест на антироссийских санкциях США, из-за которых наша страна несет финансовые потери. На фоне новостей из Вашингтона нефть взлетела в цене на несколько процентов и уже принесла российской экономике миллионы долларов.

Решение Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираномфактически ставит крест на антироссийских санкциях США, из-за которых нашастрана несет финансовые потери. На фоне новостей из Вашингтона нефть взлетела в цене на несколько процентов и уже принесла российской экономике миллионы долларов.Как ни странно, выводы о положительном влиянии бездумногорешения Трампа по Ирану делают иностранные журналисты. К примеру, американскийтелеканал CNN сообщает, что рост цен на нефть, вызванный выходом США изядерной сделки с Ираном, поможет экономике России укрепиться. Отмечается, чтотеперь Владимир Путин сможет направить дополнительные средства на повышениеуровня жизни граждан страны и на строительство новой инфраструктуры.У Кремля появились столь необходимые средства на нужды каквнутри государства, так и за рубежом, констатирует журналист канала и напоминает,что до этого Россия тратила часть своих нефтяных доходов на войну в Сирии.В свою очередь, бывший посол США в России Майкл Макфол в интервьюбританскому Channel 4 News назвал решение о выходе Штатов из иранской ядерной трагическойошибкой Дональда Трампа. По его словам, в сложившейся ситуации Белый дом не нашелпонимания у международного сообщества, тогда как дипломатическое влияние Кремляна Ближнем Востоке возросло."Я не понимаю логику президента Трампа, его объяснениео том, как это будет полезно Соединенным Штатам и укрепит их безопасность. Надеюсь,у него есть запасной план, но боюсь, что нет. Думаю, это осложнит отношения – впервую очередь с Ираном, но и с нашими союзниками тоже", – сказалдипломат.По его мнению, российский президент публично будет говорить,что разочарован выходом США из соглашения, но втайне будет этому рад. "Этособытие позволяет Путину быть на хорошем счету у международного сообщества,когда в изоляции оказываются США", – отметил Макфол.Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходеВашингтона из сделки, которая ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен наотмену международных санкций. Одновременно американский лидер заявил, что Штатыготовы к заключению нового соглашения, но при этом выдвинул Тегерану фактическиневыполнимые условия.Лидеры Великобритании, Германии и Франции призвали всехучастников сделки и дальше ее полностью выполнять, а президент Ирана ХасанРоухани заявил, что Тегеран не откажется от прежнего соглашения и продолжитсоблюдать свои обязательства.Глава МИД России Сергей Лавров назвал выход США из иранскойядерной сделки нарушением резолюцииСовбеза ООН и отметил, что Россия будет добиваться сохранения соглашения.