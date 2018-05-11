Тренерский штаб сборной Исландии определился с игроками, которые выступят на чемпионате мире. В окончательный список из 23 футболистов вошли сразу три представителя Ростова.

Тренерский штаб сборной Исландии определился с игроками, которые выступят на чемпионате мире. В окончательный список из 23 футболистов вошли сразу три представителя "Ростова".На чемпионате мира выступят сразу три исландца, играющих в "Ростове". Это защитники Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон, а также форвард Бьорн Сигурдарсон. Лишь один футболист — защитник Биркир Севарссон выступает в домашнем чемпионате за клуб "Валюр".Полностью состав сборной Исландии выглядит следующим образом: Вратари: Ханнес Халльдоурссон ("Раннерс", Дания), Рунар Алекс Рунарссон ("Норшелланн", Дания), Фредерик Шрам ("Роскилmде", Дания). Защитники: Кари Арнасон ("Абердин", Шотландия), Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон (оба – "Ростов", Россия), Хердур Магнуссон ("Бристоль Сити", Англия), Биркир Севарссон ("Валюр"), Ари Фрейр Скуласон ("Локерен", Бельгия), Самуэль Фридьонссон ("Волеренга", Норвегия), Хольмар Эюйольфссон ("Левски", Болгария). Полузащитники: Биркир Бьяднасон ("Астон Вилла", Англия), Рурик Гисласон ("Зандхаузен", Германия), Йохан Гвюдмундссон ("Бернли", Англия), Арон Эйнар Гюннарссон ("Кардифф Сити", Англия), Гильфи Тоур Сигурдссон ("Эвертон", Англия), Олафур Инги Скуласон ("Карабюкспор", Турция), Арнор Траустасон ("Мальме", Швеция), Эмиль Халльфредссон ("Удинезе", Италия). Нападающие: Йон Дауди Бедварссон ("Рединг", Англия), Альберт Гудмундссон (ПСВ, Голландия), Бьорн Сигурдарсон ("Ростов", Россия), Альфред Финнбогасон ("Аугсбург", Германия).