В течение трех ближайших лет должно завершиться строительство трех отрезков Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Речь идет как о прокладке новых тоннелей и возведении станций, так и о реконструкции уже имеющихся.

В течение трех ближайших лет должно завершиться строительство трех отрезков Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Речь идет как о прокладке новых тоннелей и возведении станций, так и о реконструкции уже имеющихся.Очередные участки БКЛ будут сдаваться постепенно, по мереготовности, рассказал глава строительного комплекса столицы Марат Хуснуллин. "В2020 году завершится строительство участков от станции "Хорошевская"до станции "Нижние Мневники", от станции "Аминьевскоешоссе" до станции "Проспект Вернадского" и от станции"Проспект Вернадского" до станции "Каховская", включаяреконструированную Каховскую линию", – заявил Марат Хуснуллин.Он сообщил, что на этих отрезках большого кольца будутоткрыты восемь новых станций и реконструированы две действующие. Кроме того, по словамХуснуллина, уже в текущем году должно завершиться строительство отрезка БКЛ от "Петровскогопарка" до станции "Нижняя Масловка". На следующий годзапланирована сдача участка "Авиамоторная" – "Лефортово".Напомним, в феврале этого года был сдан в эксплуатацию первыйучасток большого кольца от "Петровского парка" до "Делового центра". На немрасположены пять станций. Замкнуться же новая кольцевая линия должна к концу2022 года.БКЛ в настоящее время является крупнейшим в мире проектом в областиметростроения. Ее протяженность составит около 70 километров (пока лидирует второекольцо метро в Пекине длиной 57 километров). На новой кольцевой веткемосковской подземки расположится 31 станция с 21 пересадкой.При проектировании и строительстве БКЛ сразу закладывается возможностьпрокладки новых радиальных линий, которые будут брать начало от нее инаправляться в сторону области. Так, планируется, что Рублево-Арханельская веткапойдет на запад от станции "Улица Народного ополчения", в столичныйТроицк поезда будут ходить от "Улицы Новаторов", линия в Восточное иЗападное Бирюлево будет начинаться от "Кленового бульвара".