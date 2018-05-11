Строительство трех участков Большой кольцевой линии метро в Москве планируется завершить в 2020 году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В частности, завершится строительство участков от станции "Хорошевская" до "Нижних Мневников", от станции "Аминьевское шоссе" до "Проспекта Вернадского" и от "Проспекта Вернадского" до "Каховской", включая реконструированную Каховскую линию, пояснил заммэра. На этих участках откроют восемь новых станций и реконструируют две действующие.В этом же году власти планируют завершить строительство участка Большого кольца от "Петровского парка" до "Нижней Масловки", в следующем году – участка от "Авиамоторной" до "Лефортово".Ранее Хуснуллин говорил, что Большую кольцевую линию закончат строить к концу 2022 году. Запуск кольца будут производить участками. Всего же на линии протяженностью около 70 километров разместят 31 станцию.