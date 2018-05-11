Зеленоград - единственный округ Москвы, по территории которого в 1941 году проходила линия фронта. Именно здесь, на подступах к столице, был остановлен натиск фашистских захватчиков, и оборона обернулась наступлением.

У деревни Крюково. 77 лет спустя... Зеленоград - единственный округ Москвы, по территории которого в 1941 году проходила линия фронта. Именно здесь, на подступах к столице, был остановлен натиск фашистских захватчиков, и оборона обернулась наступлением. Маршал Рокоссовский впоследствии назовёт ожесточённые бои в этом месте «вторым Бородино».В этом году ушёл из жизни последний участник Великой Отечественной из числа сотрудников органов внутренних дел Зеленограда. Иван Терентьевич Чистяков многие годы служил в Госавтоинспекции. Его называли зеркалом зеленоградской милиции. Красивый был человек. Очень ему форма шла. Но главное - внутренняя красота, которую он излучал… Об этом и о защитниках Москвы нам рассказал председатель Совета ветеранов УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве Александр Стрельников. Не уголовное дело следователя Бурковой Светлана Буркова никогда не видела своего дедушку. Но слышала рассказы о нём. Фотографии, хранящиеся в семейном архиве, делали его образ живее – с пожелтевших снимков на Светлану смотрел красивый мужчина с бесстрашным, но немного усталым взглядом. Этот снимок был сделан уже во время войны. Воспоминания родных и немногочисленные фотографии – это всё, что связывало её с дедом.Формулировка: «Пропал без вести» означала только одно – погиб. Попытки найти хоть какую-нибудь дополнительную информацию о дедушке в архивах не приносили результата. Однажды Светлана Буркова бросила в семейном кругу: «Следователь я, в конце концов, или нет!? Это дело доведу до конца!» Сказала и… сделала… Они снимали «За Родину!» Великая Отечественная война - особый период в развитии советского кинематографа. Поднять боевой дух соотечественников и рассказать - что там, за линией фронта, - такие задачи стояли перед кинооператорами, отправлявшимися на передовую. Неудивительно, что потери среди хроникеров войны огромны. Каждый из них был ранен, каждый пятый - убит. Что касается художественного кинематографа, то на первых порах его работники прибегли к наиболее мобильной форме - «Боевым киносборникам». Но уже в 1942-м на экранах страны появились полнометражные фильмы, которые передавали бесчеловечную природу войны и отражали боль потерь, стойкость человеческого духа и желание возмездия. Мало того, появились новые жанры, которые ранее не поощрялись…Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 17, а также на интернет-странице издания.