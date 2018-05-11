Звезда сериала Сладкая жизнь Эдуард Мацаберидзе рассказал
о страшном диагнозе. Мужчина не намерен сдаваться и планирует сделать все
возможное чтобы победить болезнь.
Звезда сериала "Сладкая жизнь" Эдуард Мацаберидзе рассказал
о страшном диагнозе. Мужчина не намерен сдаваться и планирует сделать все
возможное чтобы победить болезнь.
Артист опубликовал в соцсетях откровенный пост. "Друзья, я
долго шел к тому, что б все-таки поделиться тем, что происходит со мной. Я
думаю настал момент. А происходит следующее.
У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось
бы верить.
Но как говаривал герой Тома Хенкса в Форест Гампе: "Shit
happens". И сидеть на жопе ровно, пуская сопли жалости и сострадания к
самому себе я не собираюсь (признаться я этим занимался первые три недели)", -
рассказал Эдуард.
"Пришло время надрать кое-кому задницу, это в случае если у
рака она есть, если нет, то придется надрать все, что только можно надрать этой
болячке!!! Зачем все это выносить напоказ? Возможно
я смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делать
флюорографию!", – добавил артист.
В ответ Мацаберидзе получил множество комментариев с
пожеланиями и ободряющими словами. "Эд, желаю
скорейшего выздоровления я верю в тебя, все будет хорошо! Настраивай себя
только на хорошее! Не переживай! Это просто этап который нужно пройти!",
"Посмотрите сколько с вами людей!!! Сколько верят что все будет 🙏🙏🙏самое главное самому не сдаваться , были минуты
слабости! А сейчас только вперед 💪💪💪все с вами и за вас🙏", "Эд,
навешай ему! Не сомневаюсь в твоих силах. Крепко обнял!", – поддерживали
поклонники любимца.
Эдуард Мацаберидзе начал свой творческий путь как юморист. В
2000 году он играл в КВН, с 2006-го по 2010-й артист принимал участие во многих
юмористических шоу, таких как "Убойная лига" и "Смех без правил". Эд сыграл
Тиграна в популярном сериале "Сладкая жизнь", который выходил на канале ТНТ,
таксиста Приходько в "Одноклассниках", а также Сурена Саркисяна в сериале
"Отдел "С.С.С.Р.". Добавим, что у Мацаберидзе
есть жена и малолетняя дочь.