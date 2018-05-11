Звезда сериала Сладкая жизнь Эдуард Мацаберидзе рассказал о страшном диагнозе. Мужчина не намерен сдаваться и планирует сделать все возможное чтобы победить болезнь.

Звезда сериала "Сладкая жизнь" Эдуард Мацаберидзе рассказало страшном диагнозе. Мужчина не намерен сдаваться и планирует сделать всевозможное чтобы победить болезнь.Артист опубликовал в соцсетях откровенный пост. "Друзья, ядолго шел к тому, что б все-таки поделиться тем, что происходит со мной. Ядумаю настал момент. А происходит следующее.У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелосьбы верить.Но как говаривал герой Тома Хенкса в Форест Гампе: "Shithappens". И сидеть на жопе ровно, пуская сопли жалости и сострадания ксамому себе я не собираюсь (признаться я этим занимался первые три недели)", -рассказал Эдуард."Пришло время надрать кое-кому задницу, это в случае если урака она есть, если нет, то придется надрать все, что только можно надрать этойболячке!!! Зачем все это выносить напоказ? Возможноя смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делатьфлюорографию!", – добавил артист.В ответ Мацаберидзе получил множество комментариев спожеланиями и ободряющими словами. "Эд, желаюскорейшего выздоровления я верю в тебя, все будет хорошо! Настраивай себятолько на хорошее! Не переживай! Это просто этап который нужно пройти!","Посмотрите сколько с вами людей!!! Сколько верят что все будет 🙏🙏🙏самое главное самому не сдаваться , были минутыслабости! А сейчас только вперед 💪💪💪все с вами и за вас🙏", "Эд,навешай ему! Не сомневаюсь в твоих силах. Крепко обнял!", – поддерживалипоклонники любимца.Эдуард Мацаберидзе начал свой творческий путь как юморист. В2000 году он играл в КВН, с 2006-го по 2010-й артист принимал участие во многихюмористических шоу, таких как "Убойная лига" и "Смех без правил". Эд сыгралТиграна в популярном сериале "Сладкая жизнь", который выходил на канале ТНТ,таксиста Приходько в "Одноклассниках", а также Сурена Саркисяна в сериале"Отдел "С.С.С.Р.". Добавим, что у Мацаберидзеесть жена и малолетняя дочь.