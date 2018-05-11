Сотрудники Манчестерского университета научили самку паука-скакунчика прыгать по команде. Это было сделано для того, чтобы изучить механику подобных движений членистоногих. Как ни странно, ответ на вопрос, каким образом пауки прыгают, до сих пор не является очевидным.

Сотрудники Манчестерского университета научили самку паука-скакунчика прыгать по команде. Это было сделано для того, чтобы изучить механику подобных движений членистоногих. Как ни странно, ответ на вопрос, каким образом пауки прыгают, до сих пор не является очевидным, сообщает National Geographic.На опубликованных ниже кадрах запечатлены прыжки по платформам самки паука-скакунчика (Phidippus regius) по кличке Ким."Многие пауки не плетут паутину, а дожидаются свою жертву в засаде, после чего напрыгивают на нее. В этом пауки настоящие мастера. У нас же до недавнего времени было крайне мало информации об устройстве их конечностей", — заявил глава исследовательской группы Мустафа Набави.Ученые выяснили, что на короткие дистанции пауки прыгают быстро и с большой силой, а во время прыжков на длинные тратят меньше энергии, но прыгают более точно и продуманно.Некоторые особенности биомеханического устройства прыжков пауков, тем не менее, все еще не до конца поняты специалистами. Например, неясна роль гидравлики в прыжках пауков.Британцы говорят, что их исследование поможет сконструировать микроскопических роботов-пауков, которые "произведут революцию в роботостроении".