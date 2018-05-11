Присутствие жизни на далекой планете можно определить по изменениям в составе атмосферы. Помогут ученым в этом нелегком деле космические телескопы.

Присутствие жизни на далекой планете можно определить по изменениямв составе атмосферы. Помогут ученым в этом нелегком деле космические телескопы.Космические телескопы становятся все мощнее. Скоро с ихпомощью можно будет наблюдать особенности смены сезонов на экзопланетах. Этиданные помогут определить, является ли далекий мир обитаемым, считают ученые Калифорнийскогоуниверситета.За основу своих рассчетов исследователи взяли изменения,которые происходят в атмосфере нашей планеты. Так, растительный покров летомуменьшает количество углекислого газа в атмосфере северного полушария Земли. Крометого, сезонные изменения, возникающие из-за наклона оси и движения планетывокруг Солнца, влияют на жизнедеятельность организмов – а это, в свою очередь,определяет состояние воздушной оболочки планеты.Годовые колебания в концентрации различных газов в атмосфереэкзопланет (планет, находящихся вне Солнечной системы) с достаточно высокойточностью определят телескопы следующего поколения, уверены астробиологи. Полученныетаким образом данные ученые сопоставят с созданным ими эталоном. Они смоделироваликолебания атмосферного кислорода на планете с составом атмосферы, аналогичным тому,который был на Земле миллиарды лет назад, когда существовали лишь бактерии.Определить наличие жизни на планете можно будет по сезонным колебаниямтаких газов, как углекислота и метан. Как выяснилось, отличным маркером являетсяозон – он образуется за счет химических реакций с участием молекулярногокислорода, выделяемого живыми организмами, пишет Phys.org.