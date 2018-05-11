Украинские пользователи соцсетей обсуждают провал
россиянки Юлии Самойловой на международном песенной конкурсе. Они злорадствуют
тому, что наша страна впервые за все время участия в Евровидении не прошла в финал.
Украинские пользователи соцсетей обсуждают провал
россиянки Юлии Самойловой на международном песенной конкурсе. Они злорадствуют
тому, что наша страна впервые за все время участия в "Евровидении" не прошла в финал.
После оглушительной неудачи на конкурсе
Самойлову не ругает, разве что, ленивый. Россияне разочарованы выступлением Юли
и не скрывают печали. Однако
большинство наших соотечественников в соцсетях исполнительницу все-таки
поддерживают, рекомендуя не расстраиваться.
А вот кто по-настоящему
ликует от нашего поражения, так это украинские пользователи соцсетей. Они не
могут сдержать язвительных и унизительных комментариев в адрес российской
певицы.
(Здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) “Ужасно спела!!! Опозорила Россию,
уши вянут от такого пения!!! Кто вообще додумался с таким … голосом отправить
ее на Евровидение позорить Россию!!! Ужас!!! Отвратительно спела", “Грешно
смеяться над больными, но и сдержаться не могу”, "М-да, уж лучше ту же Кончиту
Вурст послушать”; “То чувство, когда бэк-вокалисты поют в сто раз лучше
основной вокалистки! Очень жаль...”; “Деды не помогли...”, – соревнуются в
критике украинцы.
Примечательно, что
украинский портал LentaUA.NET пишет о том, что на Самойлову жестоко набросились и соотечественники. "Были слезы, были попытки самоуспокоения, но
россияне, как известно, проигравших своих бывших фаворитов не любят и начинают
ругать и гнобить в соцсетях", – сообщает издание.
Напомним, в ночь на 10 мая
в Лиссабоне прошел второй полуфинал престижного песенного конкурса. Юлия
Самойлова отправилась в Португалию с надеждой на справедливость после
грандиозного скандала с недопуском певицы на сцену в Киеве. Однако певица не смогла пробиться в финал, что
породило настоящий скандал в России. Ведь наша страна впервые с момента участия
в "Евровидении" не смогла выйти из группы. В финал попали Молдова,
Сербия, Словения, Швеция, Дания, Венгрия, Украина, Норвегия и даже далекая от
Европы Австралия.