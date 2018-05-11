Украинские пользователи соцсетей обсуждают провал россиянки Юлии Самойловой на международном песенной конкурсе. Они злорадствуют тому, что наша страна впервые за все время участия в Евровидении не прошла в финал.

Украинские пользователи соцсетей обсуждают провалроссиянки Юлии Самойловой на международном песенной конкурсе. Они злорадствуюттому, что наша страна впервые за все время участия в "Евровидении" не прошла в финал.После оглушительной неудачи на конкурсеСамойлову не ругает, разве что, ленивый. Россияне разочарованы выступлением Юлии не скрывают печали. Однакобольшинство наших соотечественников в соцсетях исполнительницу все-такиподдерживают, рекомендуя не расстраиваться.А вот кто по-настоящемуликует от нашего поражения, так это украинские пользователи соцсетей. Они немогут сдержать язвительных и унизительных комментариев в адрес российскойпевицы.(Здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – прим. ред.) “Ужасно спела!!! Опозорила Россию,уши вянут от такого пения!!! Кто вообще додумался с таким … голосом отправитьее на Евровидение позорить Россию!!! Ужас!!! Отвратительно спела", “Грешносмеяться над больными, но и сдержаться не могу”, "М-да, уж лучше ту же КончитуВурст послушать”; “То чувство, когда бэк-вокалисты поют в сто раз лучшеосновной вокалистки! Очень жаль...”; “Деды не помогли...”, – соревнуются вкритике украинцы.Примечательно, чтоукраинский портал LentaUA.NET пишет о том, что на Самойлову жестоко набросились и соотечественники. "Были слезы, были попытки самоуспокоения, нороссияне, как известно, проигравших своих бывших фаворитов не любят и начинаютругать и гнобить в соцсетях", – сообщает издание.Напомним, в ночь на 10 маяв Лиссабоне прошел второй полуфинал престижного песенного конкурса. ЮлияСамойлова отправилась в Португалию с надеждой на справедливость послеграндиозного скандала с недопуском певицы на сцену в Киеве. Однако певица не смогла пробиться в финал, чтопородило настоящий скандал в России. Ведь наша страна впервые с момента участияв "Евровидении" не смогла выйти из группы. В финал попали Молдова,Сербия, Словения, Швеция, Дания, Венгрия, Украина, Норвегия и даже далекая отЕвропы Австралия.