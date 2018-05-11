Народная милиция ДНР задержала на линии соприкосновения диверсанта Виталия Чмеля. Его провели по улицам города и показали памятник погибшим детям. Он разрыдался и встал на колени.

Народная милиция ДНР задержала на линии соприкосновения диверсанта ВСУ. 35-летний Виталий Чмель с позывным "Лысый" — стрелок одного из спецподразделений морской пехоты. Он участвовал во многих операциях ВСУ в Донбассе.После допроса украинскому военному показали, к чему привели обстрелы мирных жилых кварталов Донбасса из "Градов" и крупнокалиберных пушек. К нему подошла пожилая женщина, которая рассказала, что она похоронила всех своих родных.- Вы же наши дома поразмолотили, убили.- Нам другое говорят все и показывают.- Вам другое говорят, а у нас вот это!Встреча лицом к лицу с жителями пострадавших от артобстрелов районов далась ему тяжелее, чем разговор со следователем. Боец ВСУ разрыдался и встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса, сообщает "Россия 1". Только оказавшись по другую сторону, он осознал, какие приказы отдают бойцам украинские командиры.Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине, началась в апреле 2014 года. Жертвами конфликта, по последним данным ОНН, стали более 10 тысяч человек.