Обрушившиеся в четверг на север Греции сильный шторм и мощный ливень заблокировали в Белой башне - одной из визитных карточек Салоник - несколько десятков туристов. Очевидцы сняли на видео, как улицы Северной столицы страны превратились в полноводные реки.

Обрушившиеся в четверг на север Греции сильный шторм и мощный ливень заблокировали в Белой башне — одной из визитных карточек Салоник — несколько десятков туристов, сообщает Efsyn.gr. Очевидцы сняли на видео, как улицы Северной столицы страны превратились в полноводные реки.На кадрах видно, что жизнь в Салониках фактически замерла, поскольку перемещаться по дорогам можно было исключительно на лодках.Мощные потоки смывали припаркованные машины, ломали деревья и уносили мусорные баки.Большинство расположенных на первых этажах магазинов и кафе оказались затоплены, в ряде районов города на пару часов пропал свет. Свою лепту внес и крупный град, бивший стекла и оставлявший вмятины на автомобилях.В воздушной гавани из-за непогоды вынуждены были отложить несколько рейсов. В то же время несколько десятков туристов оказались заперты в Белой башне — вода перекрыла все выходы.Городские власти до сих пор не могут устранить последствия разгула стихии.