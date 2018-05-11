Обвиняют врачей в халатности. Родственники умершего Виталия Мокосеева возмущены работой бригады скорой помощи. Глава семьи, отец троих детей, 44-летний мужчина умер в дверях одного из супермаркетов города 30 апреля. Причём скончался он через 15 минут после проведённого медиками обследования. Почему люди в белых халатах поставили больному человеку диагноз здоров? Подробности в нашем следующем материале.

Обвиняют врачей в халатности. Родственники умершего Виталия Мокосеева возмущены работой бригады скорой помощи. Глава семьи, отец троих детей, 44-летний мужчина умер в дверях одного из супермаркетов города 30 апреля. Причём скончался он через 15 минут после проведённого медиками обследования. Почему люди в белых халатах поставили больному человеку диагноз "здоров"? Подробности в нашем следующем материале.Родственники Виталия Мокосеева до сих пор не придут в себя. В руках у жены справка о смерти и фотография скоропостижно скончавшегося главы семьи. А ведь ничего не предвещало беды. 30 апреля он вместе с 15-летним сыном Иваном на велосипедах отправился в супермаркет за мороженым. До продуктового магазина не доехали, говорит подросток. За несколько сотен метров папе стало плохо. Остановились.Иван Титов, сын Виталия Мокосеева: "Он сел, я держал велики, после этого ему стало полегче мы чуть чуть прошли ему опять стало плохо, он сказал что ему давит на грудь и тяжело дышать".Подросток вызвал скорую. Параллельно сообщил о случившемся маме. Через пол часа гражданская жена и медики были на месте.Что происходило внутри кареты скорой помощи, родные Виталия могут только предполагать. Помощь отцу троих детей оказывали за закрытыми дверями. По всей видимости, сделали укол, чтобы сбить давление, а также кардиограмму, говорит гражданская супруга. После этого врачи сообщили, что мужчина может продолжать двигаться по намеченному маршруту.Анна Титова, гражданская жена Виталия Мокосеева: "И врач, который постарше, сидевший на переднем сиденье, сказал: Садись на велосипед, потихонечку езжай, сходи к терапевту и вообще надо больше спортом заниматься. Они мне дали явно понять, что он здоров, что они ему сбили давление и дальше он самостоятельно может передвигаться".После этого жена с сыном поехали на велосипедах домой, а глава семьи продолжил путь в супермаркет, до которого оставалось несколько сотен метров. Виталий Мокосеев умер при входе в магазин. Пока охранники звонили в скорую одна из посетительниц пыталась реанимировать мужчину.Андрей, представитель службы безопасности торгового центра: "Когда туда подошли наши сотрудники, там уже оказывали помощь, там был человек, женщина была, она медиком оказалась. Она делала ему массаж сердца. Не прямой массаж сердца. Скорая когда приехала, она уже смерть констатировала, помощь уже не нужна была".О смерти Виталия гражданской супруге сообщили полицейские. Они же рассказали ей ещё одну интересную деталь. В документах у отца троих детей стражи порядка обнаружили кусок кардиограммы. Её положили туда медики, приезжавшие на первый вызов. Так вот по ней было понятно, что мужчина явно не здоров, говорит Анна Титова.Анна Титова, гражданская жена Виталия Мокосеева: "Домой когда ко мне пришла полиция спросили: Вы знаете от чего он умер? - Я говорю: Нет, то ли инфаркт, то инсульт, а в кардиограмме всё было чётко и ясно, что у него инфаркт.-Это полиция сказала?- Полиция сказала, что у него в кардиограмме всё было ясно, тут и нечего. Думаю, и как же тогда его отпустили врачи?"В департаменте здравоохранения нам сообщили, что по данному случаю проводится проверка. Какие либо комментарии руководство ведомство готово дать только после изучения документов.В настоящее время департамент здравоохранения проводит служебное расследование. Предоставлена карта вызова бригады скорой медицинской помощи ГБУЗ ВО Станция скорой медицинской помощи г. Владимира, а также объяснительные медицинских работников. Кроме того, мы запросили соответствующую информацию у ГБУЗ ОТ ВО Бюро судебно-медицинской экспертизы, лечебных учреждений и страховых компаний./Из ответа Департамента здравоохранения/Мы связались с руководителем станции скорой помощи. Сергей Кулибаба сообщил, что находится в командировке. Он выслушал историю смерти Виталия Мокосеева, также мы сообщили, что родственники умЕршего обвиняют в халатности именно медицинскую бригаду, которая оказывала ему помощь на подъезде к супермаркету. Никаких слов сочувствия мы не услышали. Более того, Кулибаба, будучи представителем самой гуманной профессии, вдруг назвался именем человека, который в истории ассоциируется с палачом.Сергей Кулибаба, главный врач станции скорой помощи:- Официальный запрос. По телефону я никаких комментариев давать не буду.- Только по официальному запросу вы работаете?- Да. Вы знаете, меня зовут Лаврентий Берия. Я же не вижу по телефону, кто вы такой.- Я вам представился.- Ну и что. Я говорю, что я Лаврентий Берия, дальше что.Что касается умершего Виталия Мокосеева, то в справке, которую выдали гражданской жене - причина смерти супруга не указана. В полиции пояснили, что результаты судебно-медицинской экспертизы будут не ранее чем через месяц. Согласно им и медики, и стражи порядка будут делать дальнейшие выводы.