Использование технологий Умного города повлияет на размер и распределение федеральных субсидий на формирование комфортной городской среды, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.

Ведомство будет учитывать также и Индекс качества городской среды. Меры, разработанные Минстроем, предложения в проекте постановления правительства.Количество и степень реализации мероприятий проекта "Умный город" включены в формулу распределения бюджетных денег как дополнительный индикатор. Минстрой также будет учитывать механизмы, направленные на повышение энергоэффективности многоквартирных домов.Документ предусматривает и обязательное включение в список получателей субсидий из региональных бюджетов муниципалитеты, на территории которых есть города с населением менее 100 тысяч человек.