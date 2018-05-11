Советский и российский гроссмейстер Евгений Васюков скончался в Москве в возрасте 85 лет. Причина и место смерти шахматиста не уточняются. В последние годы Васюков был главой комиссии ветеранов Российской шахматной федерации.

Советский и российский гроссмейстер Евгений Васюков скончался в Москве в возрасте 85 лет. Причина и место смерти шахматиста не уточняются. Об этом сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации."О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Андреевича Васюкова", — приводится в сообщении на сайте ФШР.Васюков является триумфатором более 50 соревнований, был участником 11 чемпионатов СССР. Также он был тренером студенческой сборной СССР, олимпийских команд Монголии, Шри-Ланки, Венгрии, Польши и Индии. Кроме того, он консультировал 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова.В последние годы Васюков был главой комиссии ветеранов Российской шахматной федерации.