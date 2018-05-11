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<a href="http://33live.ru/novosti/11-05-2018-usovershenstvuyut-li-nivu-vladimirskie-shkolniki.html" target="_blank">Усовершенствуют ли Ниву владимирские школьники?</a> - Модель Нивы на 3D принтере, робот-труболаз и современный ионизатор воздуха. Во Владимире подвели итоги 3 конкурса научно-технического творчества Юные техники и изобретатели. В нём участвовали более ста талантливых школьников со всей области, лучшими признали 6 проектов. Что создают современные кулибины и какова дальнейшая судьба их изобретений, расскажет Маргарита Махрова.