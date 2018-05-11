К молодому человеку на улице подошли две неизвестные и, угрожая предметом, похожим на нож, похитили его мобильный телефон, после чего скрылись...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали двух девушек по подозрению в разбойном нападении на молодого человека с хищением сотового телефона.В отдел полиции поступило заявление от 20-летнего жителя столицы о разбойном нападении. Потерпевший сообщил, что на Кожевнической улице к нему подошли две неизвестные и, угрожая предметом, похожим на нож, похитили его мобильный телефон, после чего скрылись.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались две девушки в возрасте 18 и 19 лет, жительницы Подмосковья. Похищенное изъято.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61