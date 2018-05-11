Неизвестные открыли стрельбу в двух разных школах штата Калифорния. Как сообщил в Twitter офис шерифа округа Лос-Анджелес, звуки стрельбы были слышны возле начальной школы Мансанита в Палмдейле. Ранее стало известно о стрельбе в старшей школе Хайлэнд в Палмдейле.

Неизвестные открыли стрельбу в двух разных школах штата Калифорния. Как сообщил в Twitter офис шерифа округа Лос-Анджелес, звуки стрельбы были слышны возле начальной школы Мансанита в Палмдейле. Ранее стало известно о стрельбе в старшей школе Хайлэнд в Палмдейле.Как уточняет РИА Новости, расстояние между этими школами составляет около 11 километров. После стрельбы в старшей школе был задержан один человек. По некоторым данным, один человек пострадал. На места ЧП выехали сотрудники полиции. Ведется расследование.