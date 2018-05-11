Жители калифорнийского Сан-Диего стали свидетелями необычного природного явления. 40-километровый отрезок берега близ города начал светиться по ночам. Прибрежные воды стали ярко-голубыми. Природную иллюминацию удалось запечатлеть на видео.

Жители калифорнийского Сан-Диего стали свидетелями необычного природного явления. 40-километровый отрезок берега близ города начал светиться по ночам. Прибрежные воды стали ярко-голубыми. Природную иллюминацию удалось запечатлеть на видео, сообщает Cnet.На опубликованных ниже кадрах запечатлена так называемая биолюменисценция.Фитопланктон, особые водоросли ночесветки, способны выделять белок люциферин, который, в свою очередь, излучает свет. В последние годы численность таких растений близ Сан-Диего существенность возросла.